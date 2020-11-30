البحوث الفلكية ترد على شائعة تعرض كوكب الأرض للإظلام لمدة ثلاثة أيام

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أوضح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الكرة الأرضية إلى الإظلام لمدة ثلاثة أيام وكذلك حقيقة اقتراب بعض الأجسام الفضائية من الكوكب.



وقال "القاضي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين ريهام إبراهيم وعمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن كوكب الأرض سوف يتعرض في شهر ديسمبر المقبل إلى ظاهرة كسوف الشمس في الجزء الجنوبي منها، ولكن مصر أو المنطقة العربية لن تستطيع رؤية هذه الظاهرة.



كما نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الشائعة المتعلقة باقتراب أحد الأجسام إلى كوكب الأرض، لافتًا إلى أن أقرب جسم إلى كوكب الأرض على مسافة تساوي 15 مرة ضعف المسافة بين كوكب الأرض والقمر.





وحسب تعريف العلماء، فالكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لايصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير ان يقطعها.



- الكسوف ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020، وأول كسوف بهذا العام، لذا يعد هو الظاهرة الأبرز هذا العام.



- يحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يغطي القمر معظم الشمس وليس كلها ويترك الحواف الخارجية مرئية على شكل حلقة نار حيث لا يزال ضوء الشمس يظهر حول الدائرة المظلمة للقمر.