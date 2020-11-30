لجنة مكافحة كورونا تكشف توقيت انتهاء الأزمة (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:21 ص
كـسـاب أحـمـد
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عقب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على زيادة أصابات كورونا في مصر، قائلاً: "الوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولكن المعلومة الجديدة أن نسبة الوفيات لم تزيد بزيادة أعداد الإصابات".

وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "قلة الوفيات بسبب كورونا، ده بفضل الله ومجهود الفرق الطبي، وهذا نجاح للوزارة الصحة المصرية، وسيتسمر هذا الجهد بإذن الله "

وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة في العالم في سباق شديد على إنتاج لقاحات كورونا، ومن المتوقع أن تدخل هذه اللقاحات في مرحلة الانتاج شهر إبريل المقبل، وبإذن الله ستكون نهاية هذا الوباء بظهور اللقاح الواقي من هذا الفيروس.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



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