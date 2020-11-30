عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف موقف فريق الكرة بعد رحيل مرتضى منصور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد هشام إبراهيم عضو اللجنة المديرة لنادي الزمالك، أن فريق الكرة بنادي الزمالك مستقل عن إدارة النادي، وطلبات الفريق ستنفذ مهما كانت.

وقال هشام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن كان هناك بعض المشاورات لتشكيل اللجنة المؤقتة، ولايمكن رفض تمثيل الزمالك مهما كانت الصعوبات.

وتابع، أنه كان رئيس اللجنة الرياضية في نادي الشمس وعلى دراية كاملة بالإدارة الرياضية.

وأتم، أن أيمن يونس واحمد رمزي و اشرف قاسم وعبدالحليم علي تم تعينهم للجنة الكرة بالزمالك مؤكدا أن الاحترام هو هدف اللجنة الأن.

وأختتم تصريحاته قائلا: "سنحافظ على فريق الكرة خاصة وأنه في قمة قوته".

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