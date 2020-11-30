طبيب بموسكو: فاعلية اللقاح الروسي وصلت إلى 95% بعد الجرعة الثانية (فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأضاف "سعد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا قاربت استخدام اللقاح على الجنود وضباط الجيش.وأشار إلى أن فاعلية اللقاح وصلت إلى 92% بعد 28 يوم من الجرعة الأولى وبعد الجرعة الثانية تزيد الكفاءة إلى 95% بعد 42 يوما، مؤكدًا أنه لم يحدث أي مشاكل للأشخاص الذين خضعوا إلى هذا اللقاح.وأوضح أن روسيا وضعت ضوابط صارمة لمتابعة الخاضعين لهذا اللقاح للتأكد من وجود الأجسام المضادة بنسب عالية ومتابعة أي نتائج عكسية قد تظهر، لافتًا إلى أن النتائج حتى الآن مبشرة وجيدة.ولفت استشاري أمراض الباطنة بموسكو، إلى أن روسيا تقدمت بطلب إلى منظمة الصحة العالمية من أجل إدراج اللقاح ضمن الأدوية المقاومة لفيروس كورونا، متابعًا أن منظمة الصحة مازالت تدرس هذا اللقاح وغيره من اللقاحات العالمية.