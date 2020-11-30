وزير التعليم: إغلق المدارس مش مطروح على الترابيزة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المدارس مفتوحة لمن يرتضي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المطبقة بها، وهناك نظام التعليم المنزلي لمن يريده.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المحتوى التعليمي متوفر سواء من خلال القنوات التعليمية أو الإنترنت، منوها بأن إغلاق المدارس هو جزء من إغلاق الدولة ككل، معلقا: "ده مش موجود على الترابيزة خالص في ضوء الوضع الصحي الحالي".





واستنكر دعوات اختصار المنهج، وأو عمل أبحاث، معلقا: "دي لغة حد بيتفادى التعليم"، لافتا إلى أننا لم نستكمل المحتوى التعليمي العام الماضي بسبب ظروف الجائحة، وإذا تكرر الأمر هذا العام، ستواجه هذه الأجيال مشكلة كبيرة فيما بعد، حيث إن التعليم يقوم على التسلسل.





وأضاف، "لا نتحدث عن غلق أو حذف أو تعطيل أو أبحاث.. السنة التعليمية ستستكمل سواء كنا بنروح المدرسة أو قاعدين فالبيت".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.