"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إظلام الأرض لمدة 3 أيام واقتراب جسم منها
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
شيماء حسن
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كشف جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الكرة الأرضية إلى الإظلام لمدة ثلاثة أيام وكذلك حقيقة اقتراب بعض الأجسام الفضائية من الكوكب.
وقال "القاضي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين ريهام إبراهيم وعمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن كوكب الأرض سوف يتعرض في شهر ديسمبر المقبل إلى ظاهرة كسوف الشمس في الجزء الجنوبي منها، ولكن مصر أو المنطقة العربية لن تستطيع رؤية هذه الظاهرة.
كما نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الشائعة المتعلقة باقتراب أحد الأجسام إلى كوكب الأرض، لافتًا إلى أن أقرب جسم إلى كوكب الأرض على مسافة تساوي 15 مرة ضعف المسافة بين كوكب الأرض والقمر.
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