مصطفى خاطر: ابتعد عن الكوميديا لأول مرة في "الصندوق الأسود"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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فيلم "الصندوق الأسود" معروض حاليا فى دور العرض، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ونسبة حضور 50%.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه يظهر خلال العمل بشكل مختلف عما شاهده جمهور من قبل حيث يبتعد عن اللون الكوميدي، فالفيلم عمل إثارة ورعب، وخارج الإطار الكوميدي الذي اعتاد الناس على مشاهدتي من خلاله.

وأشار إلى انه يقوم بدور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة، مضيفًا: "أشكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج لأقتحم منزل "ياسمين"، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطنا في مطاردة عنيفة تهدد حياة "ياسمين" وتعرض سلامة جنينها للخطر. 

وأشار إلى أنه يلعب بطولة العمل كل من منى زكي ومحمد فراج ومن إخراج محمود كامل.

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