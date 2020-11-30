التموين: لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي البلاد 5 أشهر (فيديو)
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
شيماء حسن
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كشف إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن هناك مخزونًا من 25 سلعة استراتيجية تكفي من أربعة إلى خمسة أشهر، مؤكدًا أن هناك مخزونًا آمنًا من السلع الأساسية المتمثلة في الأقماح، اللحوم والدواجن، السكر، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وقال "عشماوي"، في لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إن تحت أي ظرف آخر أنا أمن على الاحتياطي وأقدر أوصل كافة السلع الاستراتيجية إلى كافة السلاسل والأسواق".
وأضاف أنه من المتوقع على عام 2050 سوف تزدهر بصورة كبيرة التجارة الإلكترونية، والتي توقعت أن حجم مشتريات المواطنين أون لاين سوف ترتفع إلى 70%.
وأشار إلى أن أسواق مثل أمازون وعلي بابا أصبحت تبحث عن مساحات تخزينية لها، موضحًا أن التجارة أصبحت تأخذ منحى آخر وأصبحت ترتبط بصورة كبيرة بالمخازن فالسلع أون لاين لا تأتي من سلاسل السوبر ماركت ولكن من المخازن.