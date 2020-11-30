طبيب يطعن سائقا.. أسامة كمال يكشف عن جريمة لم يُحرر بها محضر (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف عمر بشندي محامي سائق تعرض للطعن على يد طبيب بسكين، تفاصيل الواقعة مؤكدا أنها بسبب الخلافة على ركنة سيارة. 

وقال "بشندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، إنه ذهب إلى القسم النزهة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الآن لم يحرر القسم محضرَا بهذه الواقعة، لأنه يريد الاطلاع على الحالة أولًا، لافتَا إلى أن السائق دخل إلى غرفة العمليات، وحاليًا في العناية المركزة بعد إجراء عملية كبيرة. 

ومن جانبه قال كريم، شاهد عيان على واقعة، خلال نفس المداخلة، أن هناك مشادة حدثت بين والد الطبيب والسائق في البداية، وعندما شهاد الطبيب هذه الواقعة قام بالجري وراء السائق بالسكينة، وقام بضربه، مما أدى لقطع الوريد الذي يصل الدم إلى القلب، وهذا أدى لنزيف كبير جدًا.

وأشار، إلى أن السائق يعمل مع شخص أجنبي وليس مصريًا، وعندما شاهد الواقعة قام بركوب السيارة في محاولة للفرار، مشيرًا إلى أن السائق نزف بصورة كبيرة للغاية. 

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طبيب يطعن سائقا حوادث بوابة الفجر الفجر

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