تعليق ناري ليسرا على واقعة السخرية من شيكابالا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
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علقت النجمة يسرا على واقعى السخرية من لاعب الزمالك شيكابالا، قائلة: "أنا أهلاوية وصلحاوية قبل ما أكون أهلاوية، وصالح سليم كابتن النادي الأهلي كان أصحابه الأنتيم كانوا من الزمالك".

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة" أنه لم يكن بين صالح سليم وأصدقائه في الزمالك أي ضغائن من الموجودة حاليا".

وعبرت عن استيائها الشديد إزاء ما يحدث من سخرية بين الفريقين قائلة: "ليه ما يحصلش حب طول الوقت بين الطرفين؟!"

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