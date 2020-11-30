رامي بركات: "أشقاء الراحل أحمد زكي هياخدوا حقهم"

قال رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، إنه متمسك برفضه خروج أى مقتنيات للفنان الراحل أحمد زكى من مصر.





وأكد أنه أشقاء الفنان أحمد زكى عاوز سيأخذون حقوقهم بالكامل، مضيفًا: "هديهم حقهم فى كل حاجة وده اللى كنت عاوزه من الأول لكن لم يتم تنفيذه".





يذكر أن محرك جوجل احتفل منذ أيام قليلة بالذكرى الـ 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية "أحمد زكي".





ووضع محرك البحث صورة الراحل على صدارة صفحته الرئيسية.



