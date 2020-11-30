نابولي يسحق روما برباعية نظيفة

فاز فريق نابولي على ضيفه روما 4-0 في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة 9 من الدوري الإيطالي.





وعلى ملعب (سان باولو)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب لورينزو إنسيني في الدقيقة (30) قبا أن يضيف زميله فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة (64).





وفي الدقيقة (81) أضاف اللاعب درايس ميرتنز الهدف الثالث لنابولي قبل أن يسجل اللاعب ماتيو بوليتانو الهدف الرابع (86).





وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 17 نقطة أيضا في المركز السادس.





وقبل بداية اللقاء كرم لاعبو الفريقين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل ولاعب نابولي الأسبق دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي الأربعاء الماضي في منزله عن عمر 60 عاما إثر أزمة قلبية.





وقبل انطلاق المباراة قام قائد نابولي لورينزو إنسيني بوضع إكليلين من الزهور أمام مدرجين (كورفا A) و(كورفا B) اللذان حملا صورة للاعب الراحل.





وتجمع لاعبو الفريقين حول دائرة منتصف الملعب ووقفوا دقيقة صمت حدادا على وفاة أسطورة الأرجنتين، كما ارتدى لاعبو نابولي قميصا استثنائيا بخطوط بيضاء وزرقاء يحمل الرقم "10" واسم مارادونا.





كما كانت هناك لافتات معلقة في مدرجات ملعب (سان باولو) تحمل شعارات مثل "الملك" بجانب صورة مارادونا وأخرى مكتوب عليها "وفاتك كانت ضربة قوية في الصدر وألم في القلب. نابولي تعدك بالحب الأبدي".





ويعد مارادونا بمثابة رمز كبير وأسطورة لنادي نابولي الذي صنع التاريخ معه في الفترة من 1984 وحتى 1991 بعد حصده لقبين للدوري (1987 و1990) وبطولة الدوري الأوروبي (1989) وكأس إيطاليا (1987) وكأس السوبر الإيطالي (1990).