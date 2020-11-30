عمومية الجبلاية تنتصر في بندي عدد الأعضاء والثماني سنوات









انتصرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في تعديلات اللائحة التي تمت مناقشتها اليوم بحضور ٧٩ عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.





ورفضت الجمعية العمومية خلال الجلسة البند ١٢ المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على ٩٦ عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى ١٣٤ عضوا.



