عمومية الجبلاية تنتصر في بندي عدد الأعضاء والثماني سنوات

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتصرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في تعديلات اللائحة التي تمت مناقشتها اليوم بحضور ٧٩ عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.

ورفضت الجمعية العمومية خلال الجلسة البند ١٢ المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على ٩٦ عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى ١٣٤ عضوا.

كما انتصرت الجمعية العمومية في البند ٣٧ والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقرارها.

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