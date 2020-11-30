هدى المراغي تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي وحديثها معه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت هدى المراغي، العالمة المصرية الحاصلة على وسام كندا كأول عالمة مصرية في مجال الهندسة الصناعية، تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت "هدى" في لقائها عبر سكايب مع الإعلاميين ريهام إبراهيم وعمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قولت للرئيس السيسي أن الاقتصاد في مصر لن يزدهر أو ينمو إلا بالتصنيع".

وأشارت إلى أنها كانت أول امرأة تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية في كندا، موضحة أنها كانت لها الريادة في أنظمة التصنيع المرنة والذكية.

وأوضحت أن تطبيقات أبحاثها في الصناعة لا يتم تطبيقها في كندا فقط وإنما في أجزاء كثيرة من العالم، لافتة إلى أنها تقوم بالتواصل مع الإنتاج الحربي في مصر لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة وبداية صناعة السيارة الكهربائية المصرية.

وأكدت أن العلماء المصريين بالخارج لم يقطعوا التواصل مع مصر أبدا، خاصة أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالتعليم على كافة المستويات.

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وسام كندا هدى المراغى الفجر

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