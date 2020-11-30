أسامة كمال: لعنة الله على من أضاع القضية (فيديو)

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي قال فيها "إن الدولة التي لن تطبع مع إسرائيل ستكون معزولة في المنطقة وليس العكس"، بالقول: "لعنة الله على كل من باع القضية، إحنا سايبين السياسية لأهل السياسية، لكن إحنا كشعب مش هنحبكوا بالعافية".





وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن اليوم هو ذكرى تقسيم الدولة الفلسطينية عام 1947، وبهذه المناسبة وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة وسيجتمع مع أمين عام الجامعة العربية، وسيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح الفلسطيني.



