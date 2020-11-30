أسامة كمال: لعنة الله على من أضاع القضية (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي قال فيها "إن الدولة التي لن تطبع مع إسرائيل ستكون معزولة في المنطقة وليس العكس"، بالقول: "لعنة الله على كل من باع القضية، إحنا سايبين السياسية لأهل السياسية، لكن إحنا كشعب مش هنحبكوا بالعافية". 

وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن اليوم هو ذكرى تقسيم الدولة الفلسطينية عام 1947، وبهذه المناسبة وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة وسيجتمع مع أمين عام الجامعة العربية، وسيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تسعى لمحاولة على الابقاء على ما يمكن الابقاء عليه في القضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر مش زي البغبغان بتاع تركيا اللي مش بيعمل حاجة خالص".

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