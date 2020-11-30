رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمد عطوة لمدة موسمين قادمًا من بيراميدز

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع المدافع محمد عطوه قلب دفاع نادي بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر ، حيث كان ضمن صفوف زعين الثغر موسم 2016 -2017 و قدم أداء مميز مع زعيم الثغر خلال فترة تواجده قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الرائد السعودي.









و يملك " عطوه " مواليد 1990 الخبرة الكبيرة ، وجاء التعاقد و الحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية و البدنية وامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز و تميزه في ألعاب الهواء واعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.









و نجحت المفاوضات التي أجرها إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب الذى وقع على عقده مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي، وأتم الإجراءات مع نادى بيراميدز وليد بدر المدير الإدارى و إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.





و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، والدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.