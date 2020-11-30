رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمد عطوة لمدة موسمين قادمًا من بيراميدز

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع المدافع محمد عطوه قلب دفاع نادي بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر ، حيث كان ضمن صفوف زعين الثغر موسم  2016 -2017  و قدم أداء مميز مع زعيم الثغر خلال فترة تواجده قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الرائد السعودي.   


و يملك " عطوه " مواليد 1990 الخبرة الكبيرة ،  وجاء التعاقد و الحصول رسمياً على الاستغناء الخاص به وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية و البدنية  وامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز و تميزه في ألعاب الهواء واعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.


و نجحت المفاوضات التي أجرها  إبراهيم حسن مدير الكرة مع  اللاعب الذى وقع على عقده مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي، وأتم الإجراءات مع نادى بيراميدز وليد بدر المدير الإدارى و إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، والدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

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