طبيب مارادونا الشخصي متهم بـ"القتل غير العمد"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير ووسائل الإعلام الأرجنتينة اليوم الأحد عن اتهام ليوبولدو لوكي الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، بالقتل غير العمد.

وذكرت عدة وسائل إعلام أرجنتينية نقلاً عن مصادر قضائية أنه تم تفتيش عيادة لوكي في العاصمة بوينس آيرس ومنزل بإحدى الضواحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.


ويجري تحقيق في مخالفات محتملة في علاج مارادونا في منزله بإحدى المناطق السكنية التي تتمتع بالحراسة في شمال بوينس آيرس خلال الأسبوعين الأخيرين من حياته.


كان النجم الفائز بكأس العالم عام 1986 يتعافى هناك بعد أن أزال جلطة دموية في الدماغ بواسطة جراح الأعصاب لوكي وأطباء آخرين، في وقت سابق من الشهر الحالي.


يذكر أن مارادونا توفى عن 60 عاماً الأربعاء الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية.


وكان محامي مارادونا، ماتياس مورلا، قد صرح الخميس الماضي، عبر حسابه على تويتر، أنه سيطلب فتح تحقيق حول وفاة النجم الأرجنتيني، مؤكداً أن الرعاية الطبية كانت في منزل مارادونا، لكن حدثت تأخيرات كثيرة في توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك سيارة الإسعاف، بعد استدعائها.

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