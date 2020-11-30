وزير الرياضة يوجه رسالة لجمهور الزمالك.. ويكشف أسماء لجنة الحكماء (فيديو)

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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزي الشباب والرياضة، رسالة طمأنينة لجمهور نادي الزمالك بعد قرار إيقاف مجلس غدارة الزمالك، قائلا: "بطمن جمهور نادي الزمالك"، موضحا أنه تم التعامل مع الوضع بهدوء وبناءا على المراجعة القانونية تقرر إيقاف المجلس الحالي.



وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم لا يتهمون أي مجلس بأي إتهام، وغنما هذا هو دور النيابة والتحقق، موضحا أنه يتم إدارة نادي الزمالك من خلال 3 مستشاريين قضائيين وفقا للائحة للنادي في حال عدم وجود المجلس.



وأوضح أن المستشاريين القضائيين قرروا تشكيل لجنة حكماء من كبار النادي تضم كمال درويش، فهمي عمر، الكابتن أحمد مصطفى، وأيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم علي.

