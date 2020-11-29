عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حملت تحاليل فيروس كورونا المستجد، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة نجم جديد قبل مواجهة الاتحاد السكندري، بكأس مصر.


وظهرت نتيجة العينة التي خضع لها محمد هاني ظهير أيمن الفريق، إيجابية قبل الدخول في معسكر مغلق مع الفريق لاستئناف مسابقة الكأس.


وكان هاني شارك مع الأهلي مؤخرًا في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد بالجولة النهائية.


ومن المقرر أن يتم عزل اللاعب داخل الحجر الصحي حسب البروتوكول الطبي، على أن يتم إجراء مسحة جديده خلال الساعات القليلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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