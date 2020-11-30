ساويرس لـ رئيس نادي الجزيرة: "بلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
دافع المهندس نجيب ساويرس عن مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة عمرو جزارين الذي يتبنى فكرة الاعتماد على المطورين العقارين لافتتاح الفروع الجديدة والهجوم الذي واجهه جزارين، قائلًا: "الاستثمار الرياضي هو استثمار طويل المدى وانتقاد رئيس نادي علشان التطوير العقاري مالوش معنى ".

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن فكرة التطوير العقاري مهمة وتسهم في زيادة إيرادات الاندية قائلًا: "التطوير العقاري بيجيب إيرادات لأي أندية".

ووجه رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة قائلًا: "متخليش حاجة "توقفك" وبلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي أسهل حاجة في الدنيا النقد وأصعب حاجة في الدنيا العمل".

أخبار تهمك

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الشحات يكشف تفاصيل مشاجرته مع مصطفى محمد عقب قمة القرن

منذ ساعة و نصف

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 8 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 12 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

01:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!