ساويرس لـ رئيس نادي الجزيرة: "بلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي"

دافع المهندس نجيب ساويرس عن مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة عمرو جزارين الذي يتبنى فكرة الاعتماد على المطورين العقارين لافتتاح الفروع الجديدة والهجوم الذي واجهه جزارين ، قائلًا: "الاستثمار الرياضي هو استثمار طويل المدى وانتقاد رئيس نادي علشان التطوير العقاري مالوش معنى ".





وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن فكرة التطوير العقاري مهمة وتسهم في زيادة إيرادات الاندية قائلًا: "التطوير العقاري بيجيب إيرادات لأي أندية".



