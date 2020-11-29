نشرة حوادث "الفجر": ضبط عدد 8 حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"تعالى خد الـ٤٠٠ جنيه".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل جزار الجيزة.. والجيران: المتهم يتعاطى مخدرات (فيديو وصور)

رجل مسن يعمل بجهد سعيًا للرزق الحلال، يستيقظ من الساعة الـ٦ صباحًا، يعمل على عربة يملأها من فواكه اللحوم (كرشة وفشة، وغيرها) ليبيعها للمواطنين، كما أنه يساعد الآخرين، فكان يصبر على أخذ مستحقاته المالية من العاجزين على سداد قيمة ما يشترونه، كما أنه طيب، و"مش بتاع مشاكل"، كما يقول أهالي المنطقة الذين فوجئوا بوجود جثته في جوال.

صباح يوم الخميس الماضي، بينما كان المواطنين في الجيزة يهرعون إلى أعمالهم، لاحظوا وجود جوال داخل أحد العقارات، وعندما فتحوه كانت المفاجأة.. إنها جثة "عم حنفي الجزار".


ننشر صورة جزار الجيزة بعد قتله على يد صديقه

حصلت بوابة "الفجر"، على صورة المجني عليه "حنفي الجزار" بعد قتله على يد صديقه"بائع لحوم" بمنطقة الجيزة. 


عاجل.. الأجهزة الأمنية تتمكن من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ لأحد لاعبي نادي الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عدد 11 شخص) من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات (الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك).


ضبط عدد من الأشخاص لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (8) أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم فى حينه،


هطلع السجادة في الدور السابع".. "الفجر" في موقع انتحار سيدة المرج وزوجها "شافها في أحضان عشيقها"

استيقظ أهالي منطقة المرج على جريمة بشعة طرف الخيط الأساسي بها هي الخيانة التي أدت في النهاية لمصرع سيدة عشرينية تاركة خلفها أسرة مدمرة بالكامل.


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