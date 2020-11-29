الحكومة الأردنية تنفي اتخاذ قرارات جديدة بشأن تقليص الحظر الجزئي

نفت الحكومة الأردنية، الأحد، اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بتقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح الأنشطة المتوقفة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد عبر "تويتر" إن "الإجراءات الحالية مستمرة ولم نتخذ أي قرارات جديدة بخصوص تقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح أنشطة متوقفة بسبب تداعيات كورونا، في ظل الوضع الوبائي الحالي".

وأضاف العايد أن استمرار الالتزام بارتداء الكمامات وسبل الوقاية يساعد في تخفيف الإجراءات المشددة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".