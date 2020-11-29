الحكومة الأردنية تنفي اتخاذ قرارات جديدة بشأن تقليص الحظر الجزئي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

نفت الحكومة الأردنية، الأحد، اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بتقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح الأنشطة المتوقفة بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد عبر "تويتر" إن "الإجراءات الحالية مستمرة ولم نتخذ أي قرارات جديدة بخصوص تقليص الحظر الجزئي وإعادة فتح أنشطة متوقفة بسبب تداعيات كورونا، في ظل الوضع الوبائي الحالي".

 

وأضاف العايد أن استمرار الالتزام بارتداء الكمامات وسبل الوقاية يساعد في تخفيف الإجراءات المشددة.

 

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن تشكيل لجنة لتولي شئون كرة القدم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 11 ساعة

ملعب الفجر| رحيل مرتضي منصور كواليس حل مجلس إدارة نادى الزمالك (فيديو)

منذ 43 دقيقة

تعليق أمير مرتضى على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 7 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!