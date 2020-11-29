متسابقة تُجيب على 10 أسئلة في 45 ثانية وتغير النتيجة لفريقها ببرنامج "العباقرة جامعات"



شهدت الحلقة السادسة من برنامج "العباقرة جامعات"، الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، منافسة شرسة بين متسابقين من جامعة طنطا وجامعة الدلتا انتهت بفوز جامعة طنطا، وتمكنت أحدى متسابقات الفريق الفائز من تحقيق فارق نقاط كبير بعد أن نجحت في تحقيق 55 نقطة وتغير النتيجة لصالح فريقها بعد الهزيمة خلال فقرة اسئلة "تحت الضغط".

واستطاعت المتسابقة إيمان من فريق جامعة طنطا، خلال مشاركتها المسابقة ببرنامج "العباقرة"، أن تُجيب على 9 أسئلة بصورة صحيحة من أصل 10 أسئلة في 45 ثانية، بينما فشل المتسابق أحمد عبد الرازق من فريق جامعة الدلتا في تخطيها واجاب على 6 أسئلة فقط من أصل 10 في 45 ثانية.

وجاءت الأسئلة وأجوبتها على الترتيب: "كم عدد ألوان دولة بنين (3)، "أغنية في يوم وليلة (وردة الجزائرية)، "عنصر اساسي يتكون منه الماس" (الكربون)، نظام الحكم في دولة لاوس (نظام جمهوري)، فنان قام بدور بدر في فيلم محامي خلع (هاني رمزي)، عاصمة دولة اريتريا هي (اسمرة)، كاتب مصري صاحب رواية عزازيل (يوسف زيدان)، رقم الكرة السوداء في لعبة البلياردو (8)، اخر سلاطين المماليك (طومان باي)، لاعب مصري ملقب بالغزال الاسمر (ابراهيم يوسف).