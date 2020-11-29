"المنيرة العام" تنجح في إنقاذ سيدة حامل كانت تعاني من انفجار في الرحم

Advertisements

نجحت مستشفي المنيرة العام في إنقاذ سيدة حامل في آخر الشهر الثامن تعاني من انقباضات حادة في منطقة الرحم، تبين ان سبق لها إجراء عمليتين قيصريتين قبل ذلك وأن تلك الانقباضات خطيرة لجرح القيصريتين السابقتين.



وقال الدكتور كريم سلام مديرة المستشفي ان ادارة المستشفي قامت بإدخالها إلى غرفة العمليات بعد تشخيص مدى خطورة الحالة، وإجراء الجراحة المناسبة، وتم نقل الام الي قسم النساء والجنين الي قسم حديثي الولادة

للملاحظة.





وأضاف سلام كانت حالة المريضة قد اقتربت من إنفجار الرحم وخروج الجنين منه يؤدي لوفاة الجنين يعقبه نزيف حاد للأم وفي هذه الحالة يتوجب استئصال الرحم للحفاظ على حياة الأم إن أمكن.





كما لاحظ الفريق الطبي وجود المشيمة ملتصقه بأسفل الرحم"Placenta previa centeralis"، وبعد خروج الجنين واجه الفريق الطبي برئاسة الدكتور على كمونة اخصائي التوليد وأمراض النساء صعوبة في فصل المشيمة الملتصقة ببطانة الرحم.



شمل الفريق الطبي المعالج والمتابع للحالة الدكتور محمود عطية طبيب أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمد عثمان والدكتورة بسمة أبو إسماعيل اخصائيو النساء والتوليد والدكتور ايمن جودة اخصائي التخدير، وتمريض العمليات.



وحرص الفريق الطبي علي عدم استئصال الرحم كاملا دون فصل المشيمة، ولكن رفض الفريق الطبي استئصال الرحم للحفاظ عليه لفقدان الام سابقا أحد أبنائها ورغبتها في الإنجاب وتم توليد المشيمة بطريقة تحفظية Conservative placental management واستمرت تلك الخطوة ساعة ونصف.



يذكر ان نسبة الوفاة في حالات المشيمة الملتصقة بأسفل الرحم في الولادات المبكرة تصل إلي 50% للأم.



وقالت الدكتورة ايمان السيد ان المستشفي تسعي لتقديم افضل الخدمات الطبية لمتلقي الخدمة، وتعمل تذليل كافة العقبات الاجرائية والروتينية في الحالات الطارئة.



ومن جانبه قدم الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة الشكر لكافة العاملين بالمستشفي لحرصهم وتفانيهم في العمل مع تقديم افضل الخدمات الطبية للعاملين.