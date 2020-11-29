وفاة 4 أشخاص داخل مستشفى عزل قها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي، وفاة 4 أشخاص، اليوم، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالتين توفوا صباح اليوم، والحالتين الأخرتين توفوا مساءا وكانوا محجوزين بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى يستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرًا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز فقط، وأن بالمستشفى 48 حالة محجوزين، ويتم تقديم لهما أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

فيما قال الدكتور عيد العطار مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إنه جرى خروج 18مصابا بكورونا، اليوم من المستشفى بعد أن أثبتت المسحتين التي أجريت لهما على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.

وأشار "العطار"، أن المتعافين يتم عزلهم بالمنزل عقب خروجهم لمدة 14 يوما أخرين، ويجرى متابعتهم مع فريق طبي بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى، أنه يوجد 20 مصابا بفيروس كورونا حاليا محجوزين بالمستشفى، ويتم تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، منوها أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكاملة طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

بينما قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبلت اليوم الأحد، 14 حالة اشتباه بفيروس كورونا، ثبت إيجابية 6 حالات منهم.

وأضافت مدير مستشفى بنها التعليمى، أن جمع الحالات التي ثبت إيجابيتها والمشتبه فيهم، جرى صرف العلاج اللازم لهم سواء علاج لأعراض الاشتباه، أو علاج للكورونا، موضحة أنه جرى إعطائهم جميعا تعليمات العزل المنزلي.

أوضحت خليفة أن جميع الحالات التي وصلت المستشفى اليوم والمشتبه في إصابتها بالكورونا، جرى قياس نسبة الأوكسجين في الدم وعمل تحليل cbc وإشاعات على الصدر، ولم يثبت سوى إيجابية 6 منهم فقط.

وأشارت "خليفة" إلى أن المستشفى حاليا لا يتم حجز مصابي كورونا بها، ولكن يتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الحجر الصحي بقها، منوهة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

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