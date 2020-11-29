مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط نادي الزمالك

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أجرى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولة تفقدية مساء اليوم الأحد على الخدمات الأمنية بمحيط نادي الزمالك، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.



وأكد مدير الأمن على القوات بالتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون والمشاغبين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.



وأفادت مصادر أمنية أن الخدمات الأمنية تمركزت بمحيط نادي الزمالك، كـ"إجراءات إحترازية، ومراقبة الحالة الأمنية، تحسبا لوقوع أي حالات شغب، مؤكدة على إستقرار الحالة الأمنية بمحيط النادي.



وقامت وزارة الشباب الرياضة بإيقاف مجالس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة وتحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية وتحيلهم للنيابة العامة.



تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.



