ملعب الفجر| رحيل مرتضي منصور كواليس حل مجلس إدارة نادى الزمالك (فيديو)

قررت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤقتا وإحالة مخالفاته للنيابة العامة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من النتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة.



