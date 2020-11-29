ملعب الفجر| رحيل مرتضي منصور كواليس حل مجلس إدارة نادى الزمالك (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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قررت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤقتا وإحالة مخالفاته للنيابة العامة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من النتائج،  أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة.

ويستعرض برنامج ملعب الفجر أبرز الكواليس داخل جدران القلعة البيضاء، ورئيس الزمالك الجديد وخطته في إدارة النادي، وأول رد فعل من مرتضى منصور عقب صدور هذا القرار عبر الفيديو التالي :


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