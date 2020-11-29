أستاذ جراحة الأوعية الدموية: 120 مليون حالة مصابة بداء الفيل حول العالم (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد يحيى زكريا، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر، إن هناك 120 مليون حالة مصابة بداء الفيل حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا المرض عادة ما يسببه دودة الفيلاريا التي تنتقل إلى الإنسان غالبًا بسبب لدغة البعوض.

وأضاف "زكريا" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذا المرض يتسبب في تورم القدمين أو الساقين أو الثديين أو الأجهزة التناسلية بالجسم.

وأشار إلى أنه من الأمراض الصعبة التي قد تسبب عدم الحركة بسبب التورم الشديد الذي يحدث للساقين غالبًا، موضحًا أن علاجه عادة ما يكون عبارة عن جلسات ضغط فيزيائي كيميائي لتصريف هذه السوائل الدهنية التي تتسبب في هذا التورم نتيجة انسداد الأوعية الليمفاوية للجسم.

وأوضح أن العلاج يتضمن مضاد للطفيليات، ولكن العلاج يختلف حسب الحالة فالحالات البسيطة تحتاج إلى علاج من شهر إلى شهرين، أما الحالات الشديدة فتحتاج إلى وقت أطول ولكن النتائج في النهاية جيدة وقد تعود الحالة إلى طبيعتها بصورة كبيرة.

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