متحدث الكهرباء: البعض يعزف عن سداد الفاتورة بسبب رسوم النظافة (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن الغاء رسوم النظافة من على فاتورة الكهرباء ابتداءً من يونيو المقبل، قائلًا: "الكهرباء كانت تحصل الرسوم لصالح الإدارات المحلية بالمحافظات، خاصة أن الكهرباء لديها آلية لجمع هذه المتحصلات"

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الجميع يعلم بان هناك تداخل يحصل بين رسوم الكهرباء ورسوم النظافة، والبعض كان يمتنع عن دفع فاتورة الكهرباء بسبب وجود رسوم النظافة عليها، بحجة أنه لا يحصل على أي خدمة للنظافة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نشر العداد مسبوقة الدفع، والعداد الذكية، لافتَا إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع تصل لـ10 مليون من أصل 36 مليون عداد، وهناك خطة لتركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويًا.

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