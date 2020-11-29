صحة المنوفية تكشف حقيقة عودة مصاب للكورونا للحياة بعد وفاته (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن ما تردد بشأن عودة مريض كورونا للحياة مرة أخرى، لا صحة له تماما، وأن كل ما قيل من اخبار وفاة المريض ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح الدكتور فيصل جودة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المريض وصل إلى مستشفى وتم حجزه في قسم المخ والأعصاب بميت خلف، لإصابته بنزيف فى المخ، معقبا: "المريض حالته الصحية سيئة وتعرض لتوقف فى عضلة القلب وجرى إنعاشه مرة أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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