سعر الدولار اليوم الإثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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إستقرت أسعار الدولار اليوم الإثنين 30-11-2020 ، بعد أن حقق مجموعة من الارتفعات خلال الفترة الأخيرة.

وننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين 30-11-2020 في البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث كالاتي :


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

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