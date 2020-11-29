عم حارث: بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة هي الأغلى للأهلي لهذا السبب

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قال حارث محمود، عامل غرفة ملابس النادي الأهلي، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة للأهلي مختلفة لأنها غائبة عن النادي منذ 7 سنوات، مؤكدًا أن هذه البطولة هي أغلب بطولة لهذا الجيل خاصة بعد وصوله مرتين للنهائي ولم يحصل على البطولة.



وأضاف "حارث" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وغيرهم من لاعبي الأهلي يتقبلون النقد مني.



وأشار إلى أن بعض لاعبي الأهلي يتعاملون معي على أني أب لهم وليس عامل غرف الملابس، مؤكدًا أن علاقته جيدة جدًا بعدد من اللاعبين ومنهم حسين الشحات ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد الشناوي من هذا الجيل وبكل من محمد بركات وعماد متعب وإسلام الشاطر من الأجيال السابقة.



وكان قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الإعلام المصري لدعمه "مبادرة لا للتعصب.. مصر أولا"؛ التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.



وتابع وزير الرياضة أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا: "القادم أفضل".



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع السوشيال ميديا وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.



وكشف وزير الشباب والرياضة أنه قام بتهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.



وتمنى أشرف صبحي أن يكون طرفي نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بين ناديين مصريين، كاشفا أن نسخة العام الحالي حققت نجاحات على المستوى الاقتصادي والدخل بعدما حققت عوائد جيدة للأهلي والزمالك كما أن هناك جزءًا ترويجيًا وتسويقيًا تحقق من استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وعن تجاهل قناة بي إن سبورتس القطرية عدم إذاعة السلام الوطني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قال إنه سيتم التحرك لمتابعة ذلك الملف واتخاذ إجراءات تخصه.



وأشاد وزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا إنه انبهر بما شاهده من استعدادات لاستضافة البطولة فهو يرتقي لأن يستضيف كأس العالم، وفخور بما وصلت إليه مصر من إنجازات.