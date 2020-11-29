عضو نقابة الأطباء: نسبة وفيات الأطباء بالكورونا في مصر هي الأعلى في العالم

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن نسبة وفيات الأطباء في مصر عالية جدًا وتقدر بـ3.5% من أجمالي أعداد وفيات كورونا، وهذ النسبة غير متواجدة في كل دول العالم حتى في إيطاليا، وتقدر الوفيات بنسبة 1%.



وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الطبيب الذي يتوفى يحصل ذويه على معاش 1000 جنيه، معقبًا: "إيه المانع اللي نرفع معاش الاطباء لمعاش الشهداء، عشان ذويهم لا يعانوا بعد وفاتهم".



وأشار إلى أن الأطباء المتواجدين الآن كافيين لمواجهة أزمة كورونا، قرارا عدم تمديد الإجراءات ليس حلًا لزيادة عدد الاطباء، معقبًا: "في طبيب راتبه يقدر بعشرات أضعاف مراتبه في مصر، خلاف اختلاف ظروف العمل، هذا القرار تعسفي ولن يؤدي غلى عودتهم مرة أخرى"



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".



