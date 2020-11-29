كومان يشيد بقدرات جريزمان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
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صرح المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة  بأن لاعبه أنطوان غريزمان ساهم بشكل مؤثر في الفوز 4-0 على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، ليتخلص أخيراً من بداية صعبة للموسم.


وأهدر اللاعب المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو الفرص في آخر مباراة على أرضه أمام ريال بيتيس، بينما لم يترك بصمة في الهزيمة 0-1 أمام ناديه السابق أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية.


لكن غريزمان سجل الهدف الثاني لبرشلونة أمام أوساسونا بتسديدة هائلة ثم صنع الهدف الثالث لزميله فيليب كوتينيو، وكاد يصنع قبل ذلك هدفاً لكوتينيو قبل إبعاد الكرة من على خط المرمى.


وقال كومان في مؤتمر صحافي: "اليوم ظهر بالشكل الذي نريد جميعاً أن نراه، وكان يقاتل ويعمل بجدية وترك بصمة أمام المرمى".


وأضاف: "لعب بحرية كبيرة، ومرر كرة حاسمة وسجل هدفاً رائعاً، إنه لم يتغير، فهو يعمل بجدية طوال الوقت على قدر استطاعته، لكنه اليوم صنع الكثير من المساحات بسبب تحركاته، وبكل تأكيد فقد منحه الهدف الثقة".


ويبدو أن غريزمان استفاد أيضاً من مشاركة المهاجم مارتن بريثويت الذي دخل التشكيلة الأساسية بشكل نادر بعدما تألق في الفوز 4-0 خارج الأرض أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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