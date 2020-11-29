تراجع الاحتياطي الأجنبي السعودي إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر

تراجع الاحتياطي الأجنبي السعودي إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:25 م
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تراجع احتياطي السعودية من النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية 4.8% وبقيمة 27.9 مليار ريال نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، قيمة الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية عند 552.2 مليار ريال (نحو 147,045 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، مقابل 580.1 مليار ريال (154,475 مليار دولار ) في سبتمبر 2020.
وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بـ8.7% نهاية أكتوبر الماضي على أساس سنوي ليسجل 1.67 تريليون ريال ( نحو 445,956 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 1.83 تريليون ريال ( نحو 488,533 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الاحتياطية الأجنبية هامشيا بنحو 3.66 مليار ريال (975.072 مليون دولار)، مقارنة بـ1.678 تريليون ريال (446,931 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.
وبخلاف إجمالي النقد الاجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية تباينت مكونات إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة على النحو التالي:
القيمة الإجمالية للاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت بقيمة 24.1 مليار ريال وبنسبة 2.28 بالمائة نهاية أكتوبر، لتسجل 1.077 تريليون ريال (287,023 مليار دولار)، مقابل 1.053 تريليون ريال (280,603 مليار دولار) في سبتمبر.
كما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 12.217 مليار ريال (3,25 مليار دولار)، مقابل 12.179 مليار ريال (3,24 مليار دولار) في سبتمبر 2020.
وزادت حقوق السحب الخاصة إلى 30.8 مليار ريال (8,203 مليار دولار) في أكتوبر 2020، مقابل 30.7 مليار ريال (8,177مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وواصل احتياطي الذهب النقدي استقراره عند 1.624 مليار ريال (432.419مليون دولار) بنهاية أكتوبر 2020.