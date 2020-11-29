تراجع الاحتياطي الأجنبي السعودي إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
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تراجع احتياطي السعودية من النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية 4.8% وبقيمة 27.9 مليار ريال نهاية شهر أكتوبر الماضي.


وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، قيمة الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية عند 552.2 مليار ريال (نحو 147,045 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، مقابل 580.1 مليار ريال (154,475 مليار دولار ) في سبتمبر 2020.

وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بـ8.7% نهاية أكتوبر الماضي على أساس سنوي ليسجل 1.67 تريليون ريال ( نحو 445,956 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 1.83 تريليون ريال ( نحو 488,533 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الاحتياطية الأجنبية هامشيا بنحو 3.66 مليار ريال (975.072 مليون دولار)، مقارنة بـ1.678 تريليون ريال (446,931 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.

وبخلاف إجمالي النقد الاجنبي والودائع لدى البنوك الأجنبية تباينت مكونات إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة على النحو التالي:
القيمة الإجمالية للاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت بقيمة 24.1 مليار ريال وبنسبة 2.28 بالمائة نهاية أكتوبر، لتسجل 1.077 تريليون ريال (287,023 مليار دولار)، مقابل 1.053 تريليون ريال (280,603 مليار دولار) في سبتمبر.

كما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 12.217 مليار ريال (3,25 مليار دولار)، مقابل 12.179 مليار ريال (3,24 مليار دولار) في سبتمبر 2020.

وزادت حقوق السحب الخاصة إلى 30.8 مليار ريال (8,203 مليار دولار) في أكتوبر 2020، مقابل 30.7 مليار ريال (8,177مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وواصل احتياطي الذهب النقدي استقراره عند 1.624 مليار ريال (432.419مليون دولار) بنهاية أكتوبر 2020.

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