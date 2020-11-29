العثور على جثتي فتاتيتن بمنطقة الجلاتمة في منشأة القناطر

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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثتي لفتاتين، بمجرى الترعة، أسفل كوبري الجلاتمة بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بغرق فتاتي بترعة أسفل كوبري الجلاتمة بنطاق المركز.



دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثتي، كما إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن 3 فتيات و3 شباب، من بينهم شاب وخطيبته، كانوا يسبحوا بمجري الترعة، اليوم الأحد.



وبينت التحريات إن فتاتين من الثلاثة غرقا لعدم ٱجادتهما السباحة، وجرفهما التيار، وجري نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.