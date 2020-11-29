محمد عبدالحميد: هذا القرار سيؤدي إلى استقالة عدد كبير من الأطباء

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء المصريين الذين قاموا بمواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا، أثبتوا قدرتهم على مواجهة الوباء.



وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن قرار إلغاء الإجازات للأطباء المتواجدين في الخارج لن يؤدي إلى عودتهم، معقبًا: "الاطباء هيقدموا استقالتهم ومش هيجوا مصر، لأنهم قاموا بالسفر لظروف اقتصادية واجتماعية.. ولدينا 60 الف طبيب في السعودية فقط".



ولفت إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى استقالة عدد كبير من الأطباء، وهذا يعني أننا سنفقد فكرة إمكانية عودة هؤلاء الأطباء مرة أخرى لمصر بعد انتهاء مدة سفرهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".





