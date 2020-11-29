بعد إيقاف مجلس إدارة الزمالك.. أديب: مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلا: "خروج مرتضى منصور.. اقلب الصفحة، له ما له وعليه ما عليه"، مشيرًا إلى أنه لا يدخل مع أحد معركة وهو ليس في كامل قوته.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مؤسسة نادي الزمالك ليس ملك مرتضى منصور وعائلته، وإنما ملك مصر، مشددا على أهمية الحفاظ على هذا الكيان، مشيدا بتعامل وزير الشباب والرياضة مع الوضع.

وأضاف، "مرتضى منصور يرحل ويأتي بعده ناس تانية دي حاجة طبيعية، هو مفيش شخص إداري محترم عنده روح رياضية يقدر يقود نادي الزمالك، هو أحسن من مين ده رئيس برشلونة مشي".

وتابع، "أي طوبة بناها مرتضى منصور بناها من فلوس النادي، والفترة الجاية فترة تصحيح.. التاريخ كله مفيش فيه حد اختفى والدنيا باظت بعده.

أخبار تهمك

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق أمير مرتضى على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

10:03 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!