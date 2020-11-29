بعد إيقاف مجلس إدارة الزمالك.. أديب: مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلا: "خروج مرتضى منصور.. اقلب الصفحة، له ما له وعليه ما عليه"، مشيرًا إلى أنه لا يدخل مع أحد معركة وهو ليس في كامل قوته.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مؤسسة نادي الزمالك ليس ملك مرتضى منصور وعائلته، وإنما ملك مصر، مشددا على أهمية الحفاظ على هذا الكيان، مشيدا بتعامل وزير الشباب والرياضة مع الوضع.



وأضاف، "مرتضى منصور يرحل ويأتي بعده ناس تانية دي حاجة طبيعية، هو مفيش شخص إداري محترم عنده روح رياضية يقدر يقود نادي الزمالك، هو أحسن من مين ده رئيس برشلونة مشي".



وتابع، "أي طوبة بناها مرتضى منصور بناها من فلوس النادي، والفترة الجاية فترة تصحيح.. التاريخ كله مفيش فيه حد اختفى والدنيا باظت بعده.

