صحة كفرالشيخ تنفي تسبب "معمل الزعفران" في نشر فيروس كورونا



أولا: معمل الزعفران لم يكن ولن يكن سبب فى انتشار العدوى بالزعفران أو غيرها من مناطق الحامول وذلك لأن المعمل يقوم بعمل تحاليل للمسافرين وان نسبه الايجابيه بهم لا تتجاوز غالبا النص فى الميه.



ثانيا: تم التنبيه على المعمل باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه للقادمين اليه والعاملين به من كمامات وغيرها وقام المعمل بعمل منشور خاص به على صفحات التواصل وهو ما فهمه خطاءا بعض المتفاعلين على مواقع التواصل.



ثالثا: تم تزويد المعمل لاجهزه جديده وكذا توسعه مكان أخذ العينه وكذا كراسى الانتذار لقليل الزحام وهناك إجراءات أخرى متتاليه.



وأخيرا ما قام به المعمل من نشر التحذيرات باتخاذ الإجراءات هى تعليمات مباشره من مدير الاداره ومدير المعمل فى ضوء خطه وضعتها اداره الحامول لمحاوله احتواء الوباء وفيها أيضا ما يخص المطاعم والسوبر ماركت والهيئات الحكوميه وغيرها. وبدءنا تفعيل مراكز الترصد لمعرفه أماكن الانتشار النشط والبدء فى اتخاذ ما يلزم.

نفي الدكتور حماده عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول في محافظة كفر الشيخ، أن يكون معمل "الزعفران" سبب فى انتشار العدوى بالزعفران أو غيرها من مناطق الحامول وذلك لأن المعمل يقوم بعمل تحاليل للمسافرين وان نسبه الايجابيه بهم لا تتجاوز غالبا النص فى الميه.وأضاف مدير الإدارة الصحية في بيان، قائلا: ردا على ما أثير فى صفحات التواصل الاجتماعى عن معمل الزعفران أود أن أوضح للجميع أن ما وصلنا إليه اليوم من زياده حالات هو نتاج ما حصل فى الأسابيع الماضيه من تجمعات كبيره خاصه بالانتخابات والافراح والمياتم والتى لم يكن بها اى تباعد أو كمامات أو غيره.وتابع البيان: المعمل يقوم بعمله قرابه العام الكامل لم يظهر منه اى شكوى أو انتشار العدوى وما ظهر الآن فى الزعفران موجود فى الحامول وغرب تيره وغيرها من القرى التى لايوجد بها معامل. المعمل قام بمجهودات غير عاديه فى الفتره الماضيه خدمت مدينه الحامول جميعها بل ومحافظه كفر الشيخ والمحافظات الاخرى وفيما يلى بعض النقاط للأهمية:-