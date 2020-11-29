إبراهيم عيسى يكشف الفرق بين الكاتبين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الكاتب الصحفي والروائي الكبير إبراهيم عيسى، على المقولة التي تردد عن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بأنه "الرجل الذي جعل الشباب يقرؤون"، قائلا:" هذه العبارة صحيحة جدا على أحد أوجهها".

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الكاتبين الكبيرين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق رجل المستحيل، بدآ الكتابة في لصحافة المصرية من خلال تجاربه الصحفية.

وواصل أنا أعرف كلا الرجلين جيدا، وعلاقته أقوى بنبيل فاروق، بسبب إقامة أحمد خالد توفيق في طنطا، مضيفا:" أنه يعرف الدور العظيم لهذين الرجلين، ويمكن أن يعتبرهما أعظم سفيرين للكتابة في الوطن العربي"

واستكمل أنه لا يوجد مؤلف أوكاتب بما فيهم نجيب محفوظ، تجاوز رقم توزيع مؤلفاته ملايين النسخ سوى هذين الكاتبين، موضحًا يمكن اعتبار أحمد خالد توفيق هو المدرسة الإعدادية أو الثانوية التي يلتحق بها من يريد القراءة قبل التحاقه بالجامعة.

ولفت إلى أن أحمد خالد توفيق كان يعاني من غصة، لأن الوسط الثقافي المصري كان ينظر ل أحمد خالد توفيق نظرة متعالية باعتباره مجرد كاتب للشباب والناشئين، رغم أنه ليس من السهل أن يكتب أحد لهذه الفئة العمرية.

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