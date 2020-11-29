إبراهيم عيسى يكشف الفرق بين الكاتبين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق (فيديو)

إبراهيم عيسى يكشف الفرق بين الكاتبين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق (فيديو)
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:30 م
شيماء حسن
Advertisements
علق الكاتب الصحفي والروائي الكبير إبراهيم عيسى، على المقولة التي تردد عن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بأنه "الرجل الذي جعل الشباب يقرؤون"، قائلا:" هذه العبارة صحيحة جدا على أحد أوجهها".
وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الكاتبين الكبيرين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق رجل المستحيل، بدآ الكتابة في لصحافة المصرية من خلال تجاربه الصحفية.
وواصل أنا أعرف كلا الرجلين جيدا، وعلاقته أقوى بنبيل فاروق، بسبب إقامة أحمد خالد توفيق في طنطا، مضيفا:" أنه يعرف الدور العظيم لهذين الرجلين، ويمكن أن يعتبرهما أعظم سفيرين للكتابة في الوطن العربي"
واستكمل أنه لا يوجد مؤلف أوكاتب بما فيهم نجيب محفوظ، تجاوز رقم توزيع مؤلفاته ملايين النسخ سوى هذين الكاتبين، موضحًا يمكن اعتبار أحمد خالد توفيق هو المدرسة الإعدادية أو الثانوية التي يلتحق بها من يريد القراءة قبل التحاقه بالجامعة.
ولفت إلى أن أحمد خالد توفيق كان يعاني من غصة، لأن الوسط الثقافي المصري كان ينظر ل أحمد خالد توفيق نظرة متعالية باعتباره مجرد كاتب للشباب والناشئين، رغم أنه ليس من السهل أن يكتب أحد لهذه الفئة العمرية.
وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الكاتبين الكبيرين أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق رجل المستحيل، بدآ الكتابة في لصحافة المصرية من خلال تجاربه الصحفية.
وواصل أنا أعرف كلا الرجلين جيدا، وعلاقته أقوى بنبيل فاروق، بسبب إقامة أحمد خالد توفيق في طنطا، مضيفا:" أنه يعرف الدور العظيم لهذين الرجلين، ويمكن أن يعتبرهما أعظم سفيرين للكتابة في الوطن العربي"
واستكمل أنه لا يوجد مؤلف أوكاتب بما فيهم نجيب محفوظ، تجاوز رقم توزيع مؤلفاته ملايين النسخ سوى هذين الكاتبين، موضحًا يمكن اعتبار أحمد خالد توفيق هو المدرسة الإعدادية أو الثانوية التي يلتحق بها من يريد القراءة قبل التحاقه بالجامعة.
ولفت إلى أن أحمد خالد توفيق كان يعاني من غصة، لأن الوسط الثقافي المصري كان ينظر ل أحمد خالد توفيق نظرة متعالية باعتباره مجرد كاتب للشباب والناشئين، رغم أنه ليس من السهل أن يكتب أحد لهذه الفئة العمرية.