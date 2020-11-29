البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أقامت محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، بقيادة الأستاذ الدكتور سامح عبده،مدير المحطة حفلا لتكريم الدكتور عزت محمود القماش، لبلوغه سن التقاعد، وكذلك تكريم الأستاذة فاطمه رمضان، مسؤل الاعلام والعلاقات العامة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

شهد الحفل كوكبة من الدكاتره والباحثين والإداريين بالمحطة وعلى رأسهم الدكتور محمد رجب كامل مدير المحطة الإقليمية بالفيوم سابقا والدكتور أحمد إبراهيم مدير محطة البحوث الزراعية النوعيه بطاميه والدكتور فراج ربيع محمد وكيل المحطه سابقًا والدكتور ايمن يوسف المنسق العلمي للمحطة والدكتور سيد مصطفى الاستاذ المتفرغ بالمحطه والدكتوره لوئيس صليب الاستاذه المتفرغه، الدكتورة اماني صيام، مدير معمل الترايكوجراما والدكتورة ولاء فتحي، مدير إدارة التجارب والأستاذ عشري سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحطة، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بالمحطه والباحثين بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.

وأكد مدير المحطة أن هذا الحفل يأتى لتكريم الدكتور عزت محمود القماش، احبة جميع الزملاء واستطاع أن يترك بصمات على المحطه وايضا سيظل أثره علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلي به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور في العمل، كما حرص الجميع على إلقاء كلمة تجمع بين الثناء والشكر واسترجاع مواقف وذكريات منذ بداية توليه العمل بالمحطة حتى بلوغه سن المعاش.

وفي نهاية الحفل قام مدير محطة البحوث الإقليمية بتسليم شهادة تقدير للأستاذة فاطمه رمضان مسؤل الأعلام والعلاقات العامة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وكذلك شهادة تقدير وقد تسلمها الدكتور فراج ربيع محمد نيابة عن الدكتور عزت محمود القماش لعدم حضوره الحفل لظروف طارئة.
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش
البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش

أخبار تهمك

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أمير مرتضى على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

10:03 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!