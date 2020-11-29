البحوث الإقليمية بالفيوم حفل تكريم مسؤل الأعلام والدكتور عزت محمود القماش لبلوغه سن المعاش



وكذلك شهادة تقدير وقد تسلمها الدكتور فراج ربيع محمد نيابة عن الدكتور عزت محمود القماش لعدم حضوره الحفل لظروف طارئة.



أقامت محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، بقيادة الأستاذ الدكتور سامح عبده،مدير المحطة حفلا لتكريم الدكتور عزت محمود القماش، لبلوغه سن التقاعد، وكذلك تكريم الأستاذة فاطمه رمضان، مسؤل الاعلام والعلاقات العامة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.شهد الحفل كوكبة من الدكاتره والباحثين والإداريين بالمحطة وعلى رأسهم الدكتور محمد رجب كامل مدير المحطة الإقليمية بالفيوم سابقا والدكتور أحمد إبراهيم مدير محطة البحوث الزراعية النوعيه بطاميه والدكتور فراج ربيع محمد وكيل المحطه سابقًا والدكتور ايمن يوسف المنسق العلمي للمحطة والدكتور سيد مصطفى الاستاذ المتفرغ بالمحطه والدكتوره لوئيس صليب الاستاذه المتفرغه، الدكتورة اماني صيام، مدير معمل الترايكوجراما والدكتورة ولاء فتحي، مدير إدارة التجارب والأستاذ عشري سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحطة، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بالمحطه والباحثين بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.وأكد مدير المحطة أن هذا الحفل يأتى لتكريم الدكتور عزت محمود القماش، احبة جميع الزملاء واستطاع أن يترك بصمات على المحطه وايضا سيظل أثره علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلي به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور في العمل، كما حرص الجميع على إلقاء كلمة تجمع بين الثناء والشكر واسترجاع مواقف وذكريات منذ بداية توليه العمل بالمحطة حتى بلوغه سن المعاش.وفي نهاية الحفل قام مدير محطة البحوث الإقليمية بتسليم شهادة تقدير للأستاذة فاطمه رمضان مسؤل الأعلام والعلاقات العامة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.