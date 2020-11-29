تلا يتعاقد مع حارس ديرب نجم استعداداً للقسم الثالث

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل فريق مركز شباب تلا بقيادة المدير الفني عماد سرور، على توقيع الحارس عبد الرحمن ابراهيم شباره حارس مرمى فريق ديرب نجم، لدعم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وقام شبارة بالتوقيع لتلا في حضور مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة في صفقة إنتقال حر.

وسبق لتلا ضم، كريم الكومي لاعب غزل شبين والنصر والجونة السابق، وأحمد كريم لاعب قطور وتلا السابق، واسلام صلاح لاعب تليفونات بني سويف، والسيد علاء مدافع عرب الرمل، وشريف فرحات مهاجم قحافه.

وفاز تلا مؤخرا على فريق عثماسون طنطا بهدفين مقابل هدف سجلهما كريم مجدي، وماهر علام، كما يلعب تلا مع اتحاد بسيون في آخر تجاربة الودية يوم الثلاثاء المقبل بملعب تلا.

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