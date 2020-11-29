تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيله عن القلعة البيضاء بعد قرار وزارة الشباب والرياضة اليوم بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور مؤقتًا وحتى نهاية تحقيقات النيابة العامة.









وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الرحيل من اداره نادي الزمالك لايعني التخلي عن الكيان الذي صنع اسم كل من ارتبط به حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين".









وأضاف :"بذلت كل ما أملك من جهد لإسعاد جمهور الزمالك ونجحنا كإدارة في بناء فريق كبير و علي جمهور الزمالك العظيم مساندة الفريق كما عودتنا".









واختتم :"شكرا مرتضي ، امير ، اعضاء المجلس".