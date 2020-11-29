ليون يفوز على ريمس بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق ليون الفوز على ضيفه ريمس بثلاثية بيضاء، ليتقدم مؤقتاً لوصافة دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ أ"، وذلك في مباراة أقيمت الأحد، على ملعب الأضواء -معقل ليون- ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة.









حملت ثلاثية أصحاب الأرض توقيع كارل توكو إكامبي (ق22) والبرازيلي برونو جيمارايس والفرنسي موسى دسمبيلي (ق66).









وبالانتصار، الثالث له على التوالي، رفع ليون رصيده إلى 23 نقطة ليحتل الوصافة مؤقتاً بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر.









أما ريمس فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المرتبة السابعة عشرة بترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي.