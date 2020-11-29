"الحديدي" عن أزمة "شيكابالا": التنمر عيب.. ورسالتي للاهلاوية ماتخلوش حد يجركم لناحية تانية

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على أزمة التعصب الكروي وما تعرض له محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تنمر قائلة: "ظاهرة التعصب الكروي لابد أن نقف امامها، وهي ظاهرة مزعجة جدًا، ونقول ماينفعش.. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الاهلي، لأني عارفة أن جمهور الاهلي، جمهور محترم خاصة في وقت فرحته وبيردك تمامًا في وقت فرحته أنه لا ينصب له حفرة".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، قائلة: "عاوزة أكون دقيقة جدًا، وأنا بقول ده..لكن من لا يدرك أنه يراد أن يدفع به لدائرة العنصرية والتعصب.. مش واخدين بالكم أن دي غلوشة، حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس وتروحوا لحتة تانية خالص، ويبقى الحديث كله مش على فرحة الاهلي على كأس إفريقيا ويبقى إهتمامنا كله شيكابالا، عمل إيه وبعض جمهور الاهلي عمل إيه".



وواصلت: "شيكابالا الحقيقة لاعب متميز جدًا، وأحرز هدف مهم، وعيب نشتم الناس بأصلها وشكلها ولونها..إحنا مانعملش كده كده كمصريين وكبني أدمين وكأهلاوية..،وبالذات لما تكون منتصر، لان المنتصر دائمًا عنده شيمة الكرم، وأنا عملت كده مع مرتضى منصور، وما رضتش أدخل في الهجوم في أوقات الضعف، وفي قصة شيكابالا حاسة إن فيها إفتعال وفيه جر لدائرة الشر.. وأنا دائمًا ضد نظرية المؤامرة، لكن بدأت أشك إن فيه مؤامرة ؟ وإنتوا عارفين المؤامرة جاية منيين؟.

