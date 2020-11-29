"الحديدي" عن أزمة "شيكابالا": التنمر عيب.. ورسالتي للاهلاوية ماتخلوش حد يجركم لناحية تانية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على أزمة التعصب الكروي وما تعرض له محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تنمر قائلة: "ظاهرة التعصب الكروي لابد أن نقف امامها، وهي ظاهرة مزعجة جدًا، ونقول ماينفعش.. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الاهلي، لأني عارفة أن جمهور الاهلي، جمهور محترم خاصة في وقت فرحته وبيردك تمامًا في وقت فرحته أنه لا ينصب له حفرة".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، قائلة: "عاوزة أكون دقيقة جدًا، وأنا بقول ده..لكن من لا يدرك أنه يراد أن يدفع به لدائرة العنصرية والتعصب.. مش واخدين بالكم أن دي غلوشة، حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس وتروحوا لحتة تانية خالص، ويبقى الحديث كله مش على فرحة الاهلي على كأس إفريقيا ويبقى إهتمامنا كله شيكابالا، عمل إيه وبعض جمهور الاهلي عمل إيه".

وواصلت: "شيكابالا الحقيقة لاعب متميز جدًا، وأحرز هدف مهم، وعيب نشتم الناس بأصلها وشكلها ولونها..إحنا مانعملش كده كده كمصريين وكبني أدمين وكأهلاوية..،وبالذات لما تكون منتصر، لان المنتصر دائمًا عنده شيمة الكرم، وأنا عملت كده مع مرتضى منصور، وما رضتش أدخل في الهجوم في أوقات الضعف، وفي قصة شيكابالا حاسة إن فيها إفتعال وفيه جر لدائرة الشر.. وأنا دائمًا ضد نظرية المؤامرة، لكن بدأت أشك إن فيه مؤامرة ؟ وإنتوا عارفين المؤامرة جاية منيين؟.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

10:03 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!