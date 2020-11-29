إيمى سالم تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة

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غازلت الفنانة إسمي سالم، جمهورها بإطلالة أنيقة عبر حسابهت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".



وخضعت إيمى سالم، لجلسة تصوير جديدة ظهرت بأطلالة مثيرة، فقدت ارتدت بدلة بلوان الأسود مع شورت، بوضع ميكب هادي، جعلها تظهر بأطلالة جذابة.







وكانت نشرت إيمى سالم، صورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الصمت صاخب بابعاده الخاصة".