نجوم الوطن العربى يهنئون تركى آل الشيخ بالعودة إلى الوطن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:19 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نور طلعت
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هنأ فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، مما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

كتب عليه، "اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير ... محبكم واخوكم".

و حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، منهم جورج وسوف، عاصي الحلاني،اصالة، نجوى كرم، ديانا حداد، أحلام، راغب علامة، ماجد المهندس، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من كبار نجوم الوطن.

يذكر أن آل الشيخ نشر مؤخرا عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو قصير أثناء نزوله من الطائرة ثم سجد شكر لله وعلق عليه، الذي وضع له أغنية ”راجع“ للفنان عبد الكريم عبدالقادر، بالقول: ”الحمد لله الرياض"

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