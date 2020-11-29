محمد عماد رئيسًا لمباحث مركز كفر شكر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالمحافظة، حيث تضمنت الحركة تعيين الرائد محمد عماد رئيسا لمباحث مركز كفر شكر.

كان قد أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، منذ أسبوع، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالمحافظة.

وتضمنت الحركة تعيين المقدم مروان الحسيني رئيسا لمباحث المرور بالقليوبية، والعقيد ناصر الجمال من نائب مأمور مركز كفر شكر إلى مأمور قسم قها، ونقل الرائد محمد السعيد من رئيس مباحث قسم ثاني بنها إلى الأدلة الجنائية.

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