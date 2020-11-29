التعادل السلبي يخيم على ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة تشيلسي أمام ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد ب التعادل اللسلبي بدون أهداف على لقاء في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.









ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة، ليقفز إلى الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ليفربول (حامل اللقب)، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث.





وجاء (الديربي اللندني) متوسط المستوى، حيث ظهر لاعبو الفريقين بشكل باهت، ولم تسنح سوى القليل من الفرص للتسجيل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.





بدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب تشيلسي، الذي جاءت المبادرة من جانبه عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق نجمه المغربي حكيم زيياش، ذهبت سهلة في يد الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.





سنحت أول فرصة في اللقاء لمصلحة توتنهام في الدقيقة الثامنة، فمن هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة في النهاية إلى ستيفن بيرجوين، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة علت العارضة بقليل.





وأحرز تيمو فيرنر هدفا لتشيلسي في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما تم إلغائه بداعي وقوع اللاعب الألماني في مصيدة التسلل، ليرد توتنهام بقذيفة زاحفة من خارج المنطقة عن طريق نجمه الإيفواري سيرج أورييه في الدقيقة 14، على يمين الفرنسي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، الذي تصدى للكرة ببراعة.





ورد تشيلسي بهجمة عنترية قادها ماسون ماونت، الذي راوغ أكثر من لاعب بمهارة قبل أن يسدد من خارج المنطقة في الدقيقة 23 لكن الكرة علت العارضة بقليل. هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون أي خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.





بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب تشيلسي، حيث تلقى تامي أبراهام تمريرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 48، ليسدد الكرة برأسه لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى. وتابع بن تشيلويل ركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 57، ليسدد ضربة رأس لكن اصطدمت الكرة في الدفاع لتخرج إلى ركنية أخرى لم تسفر عن شيء.





أضاع أبراهام فرصة أخرى لتشيلسي في الدقيقة 64، عندما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق فيرنر، لكنه سدد برعونة ليضع الكرة بجوار القائم الأيسر. وأضاع زيياش فرصة أخرى للفريق الأزرق في الدقيقة 67، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة، إلا أنه سدد تصويبة غير متقنة ذهبت بعيدة عن المرمى.





عاد ماونت لتحركاته المزعجة لدفاع توتنهام، حيث أطلق قذيفة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 80، واضعا الكرة على يسار لوريس، الذي أبعدها ببراعة لركنية لم تستغل.





ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أرسل هيونج مين سون تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، لكن ميندي أبعد الكرة بقبضة يده من أمام سيرخيو ريجيلون وهاري كين لاعبي توتنهام.





وحرم أوليفيه جيرو فريقه تشيلسي من الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين تشيلسي وتوتنهام.