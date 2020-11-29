خبير: حادثة ملتقط السلفي مع جثة مارادونا عابرة

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قال عدنان نقول، خبير بالشؤون اللاتينية، إن حادثة ملتقط السلفي مع جثة مارادونا هي حادثة عابرة نظرا لأهمية الشخص، فهو أراد أن يتباهى مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف عدنان نقول، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الشرطة داهمت منزل بالطبيب المعالج والعيادة التابعة له وقامت بإجراء تحقيقات كاملة، وحظرت جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وذلك بعد تصريحات أدلت بها بنات مارادونا بعدما قالوا إن الوفاة كانت عمدا.



وأكد خبير الشؤون اللاتينية، أن الطبيب المعالج لـ مارادونا قال إنه لم يقصر في علاج ماردوانا، وأنه قام بعلاجه على أكمل وجه، ولكن ما زالت التحقيقات مستمرة.

